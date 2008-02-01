ГПУ предъявит обвинения заказчикам убийства Гонгадзе
...после экспертизы
Заместитель генерального прокурора Украины Николай ГОЛОМША утверждает, что как только следствие получит результаты фоноскопических экспертиз записей, сделанных бывшим майором Государственной службы охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО, обвинения по делу о гибели журналиста Георгия Гонгадзе могут быть предъявлены конкретным лицам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генпрокурора заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
«Как только экспертиза даст ответ на вопрос, следствием будет принято соответствующее решение в отношении конкретных лиц», - сказал Н.ГОЛОМША (заказчиков организации убийства Гонгадзе - УНИАН).
В контексте сказанного он добавил, что на данный момент «прокуратурой предприняты уже все без исключения меры и следственные действия, и в настоящее время мы только ожидаем ответа от работников США по поводу экспертов, которые будут принимать участие в фоноскопической экспертизе».