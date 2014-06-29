Террористы за прошедшие сутки захватили три админздания в Луганске и Донецке
13:52, 29 июня 2014Политика
0
Террористы продолжают захватывать административные здания, и за минувшие сутки они захватили три здания в донецке и Луганске, два из которых принадлежат МВД.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.
Читайте такжеТеррористы захватили Донецкий завод химических изделий, планируют производить гранаты
“Нарушая перемирие, террористы продолжают захватывать админздания. 28 июня захвачено здание районного отдела МВД в Донецке, а в Луганске бандформирования взяли под контроль приемник-распределитель МВД и областной офис технической службы “Киевстар”, - сообщил Лысенко.
Также, по его словам, террористы захватили три бронированных инкассаторских микроавтобуса “Пивденкомбанка” в городе Донецк и два комбайна в селе Веселое Донецкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter