Террористы за прошедшие сутки захватили три админздания в Луганске и Донецке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

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“Нарушая перемирие, террористы продолжают захватывать админздания. 28 июня захвачено здание районного отдела МВД в Донецке, а в Луганске бандформирования взяли под контроль приемник-распределитель МВД и областной офис технической службы “Киевстар”, - сообщил Лысенко.

Также, по его словам, террористы захватили три бронированных инкассаторских микроавтобуса “Пивденкомбанка” в городе Донецк и два комбайна в селе Веселое Донецкой области.