Лихтенштейн заморозил активы Януковича и его приближенных на 30 млн долл. - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сообщается, что власти Лихтенштейна также начали расследование по делу об отмывании денег. Ранее и.о. генпрокурора Украины Олег Махницкий сообщал, что Лихтенштейн заблокировал размещены в стране финансовые и экономические ресурсы Януковича и его окружения в составе 20 человек.

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В мае федеральный прокурор Швейцарии распорядился заморозить активы Януковича и его приближенных на сумму 193 миллиона долларов.