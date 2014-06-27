ВАСУ открыл производство по легитимности назначения Яценюка премьером

Как передает корреспондент УНИАН, ВАСУ открыл производство по административному делу №800/324/14 по иску внефракционного депутата Романа Стаднийчука.

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В иске депутат просит признать противоправными действия парламента относительно создания коалиции. Кроме того, содержится просьба признать незаконным и отменить постановление Рады о назначении Арсения Яценюка премьер-министром, а также признать незаконным и отменить постановление о формировании состава Кабинета министров.

По мнению Романа Стаднийчука, создание коалиции, назначение премьера и формирование Кабмина прошло с нарушением норм Конституции.

Кроме того ссылаясь на регламент Верховной Рады и Конституцию, депутат подчеркивает, что отсутствуют законные основания относительно создания коалиции депутатских фракций. "Согласно ст. 19 и 83 Конституции, народные депутаты не наделены полномочиями по созданию коалиции в Верховной Раде", - сказано в иске.