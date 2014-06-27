Соглашение об ассоциации является инструментом подготовки к будущему членству Украины в ЕС - Порошенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал, выступая на церемонии подписания соглашений об ассоциации Украины, Грузии и Республики Молдова с Европейским Союзом.

Порошенко подчеркнул, что сегодня три страны начинают очень трудный, но очень важный путь реформ для дальнейшей интеграции с Евросоюзом.

“Для того, чтобы все это работало, мы наготове, мы хотим работать и внедрять все, что мы сегодня подпишем”, - сказал президент Украины.

Он выразил убеждение в том, что ратификация Соглашения об ассоциации пройдет в Украине очень быстро.Читайте такжеУкраина и ЕС подписали Соглашения об ассоциации в полном объеме

Порошенко подчеркнул, что Украина заплатила самую высокую цену для того, чтобы ее европейские мечты стали реальностью. “И об этом не нужно забывать”, - прибавил он.

“Когда Украина будет готова, она присоединится к ЕС”, - сказал Порошенко и отметил, что это очень многое значит для страны, поэтому уже сегодня он хотел бы подчеркнуть, что Украина будет стремиться к полноправному членству в ЕС. “Украина как европейское государство, имеющее одинаковые ценности, верховенство закона, делает акцент на будущем членстве в ЕС”, - сказал Порошенко.Читайте такжеПодписание ассоциации с ЕС - один из исторических моментов за годы независимости - Порошенко

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Молдовы Юрий Лянке в своих выступлениях также подчеркнули, что для их стран главная цель - полноправное членство в Евросоюзе. Большое внимание в своих выступлениях они уделили необходимым реформам для достижения этой цели.