Нардеп: необходимо создать механизм имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», заявил народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря.

«После подписания Соглашения начинается самое важное», - сказал Немыря.

По его словам, важно сделать несколько процедурных вещей, в том числе парламент должен ратифицировать это Соглашение.

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«Парламент готов это сделать. Мой профильный комитет по вопросам евроинтеграции сообщил правительству, что как только будут поданы на ратификацию... Это Соглашение будет нуждаться еще в согласовании Европарламентом и ратификации парламентами всех стран-членов, что может занять некоторое время, от одного до трех лет. Но это первый процедурный шаг. Это нужно сделать. Второй шаг – это механизмы имплементации, это инструмент Соглашения, его понимание бизнесом и потребителями», - отметил Немыря.

По его словам, прежде всего, нужно выработать механизмы имплементации.

«На сегодняшний день сама система координации пока находится в процессе создания, нужно ее создать», - сказал Немыря.