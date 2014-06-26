В Страсбурге Порошенко встретили аплодисментами и лозунгом Евромайдана "Украина - это Европа!"

Украинцы встречали президента Петра Порошенко в Страсбурге лозунгом, с которого начался Евромайдан: "Украина - это Европа". Люди в вышиванках собрались с флагами просто в здании Совета Европы, говорится в сюжете спецвыпуске ТСН.

В самом зале Парламентской ассамблеи Совета Европы делегаты ПАСЕ приветствовали президента Украины аплодисментами.

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К делегатам ПАСЕ Порошенко обратился на украинском языке. Он поблагодарил за поддержку и перешел к актуальному кризису. В частности, президент напомнил европейцам, что проблема безопасности касается не только Украины, но и мира в целом, ибо послевоенная модель безопасности окончательно разрушена аннексией Крыма Россией.

Также он отметил, что у террористов осталось меньше суток, чтобы сложить оружие. В пятницу, 27 июня, должны состояться очередные переговоры с сепаратистами, которые заявили о своей готовности к участию в них, иначе, по словам президента, будут приняты "важные решения".

Примечательно, что российских делегатов в зале не было. Они бойкотировали заседание Ассамблеи после того, как та лишила Россию права голосования после аннексии Крыма.

Видео ТСН

Уже после речи Порошенко отвечал на вопросы делегатов на английском.

Из Страсбурга президент отправился в Брюссель, где завтра будет подписано соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

"Это дает нам очень сильные надежды на то, что мы выиграем эту борьбу. А выиграть эту борьбу лишь военными средствами невозможно. А вот решением Совета Европы, ЕС, мира, Организацией Объединенных Наций - это тот путь, который нам нужно пройти", - заявил Порошенко.