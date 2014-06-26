Порошенко предлагает Раде учредить орден Героев Небесной сотни

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины" (относительно учреждения ордена Героев Небесной сотни).

Об этом сообщается на официальном сайте ВР.

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Так, статью 7 Закона "О государственных наградах Украины" предлагается дополнить положениям о том, что в Украине, среди прочего, учреждается орден Героев Небесной сотни – для отмечания лиц за гражданское мужество, патриотизм, отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, активную благотворительную, гуманистическую, общественную деятельность в Украине, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года), других событий, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в случае принятия данного закона Кабинет министров должен создать в двухнедельный срок со дня вступления в силу данного закона комиссию по проведению всеукраинского конкурса на лучший эскиз знака ордена Героев Небесной сотни, с привлечением в ее состав, в частности, представителей общественных объединений, общественных активистов – участников Революции достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года), специалистов по наградному делу, и утвердить условия проведения всеукраинского конкурса на лучший эскиз знака ордена Героев Небесной сотни.

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Правительство также должно обеспечить проведение всеукраинского конкурса на лучший эскиз знака ордена Героев Небесной сотни и по его результатам подготовить и внести до 1 августа 2014 года в установленном порядке на утверждение президенту Украины проект устава ордена Героев Небесной сотни.

Кроме того, Кабмин должен обеспечить в установленном порядке вместе с Государственным управлением делами, при участии Национального банка Украины изготовление ордена Героев Небесной сотни, удостоверений и футляров к нему.