В Енакиево и Снежном неизвестные доставили в морг тела российских боевиков

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке, в Енакиевский горотдел милиции поступило сообщение о том, что тремя неизвестными, которые отказались называть свои анкетные данные, на неустановленном автомобиле в морг Енакиевского отделения областного бюро судмедэкспертизы доставлен труп мужчины 1981 г.р., гражданина соседней страны России. При осмотре трупа выявлены осколочные ранения брюшной полости.

Также в Снежнянский горотдел милиции поступило сообщение о том, что пять неизвестных, которые отказались называть свои анкетные данные, на неустановленном автомобиле, в морг Снежнянского отделения областного бюро судмедэкспертизы доставили труп мужчины, представив его как гражданина России.

Читайте такжеВ Славянске на дне озера водолаз нашел сотни тел террористов

При осмотре последнего выявлены следующие телесные повреждения: огнестрельное ранение головы в височной области с левой стороны, с открытым переломом черепа; огнестрельное ранение левого бедра, с осколочным переломом.

По указанным фактам проводится проверка по предварительной правовой квалификации по ст. 115 ч. 1 УК Украины (умышленное убийство).