На Донбассе создано новое антитеррористическое подразделение "Шахтерск"

Об этом в эфире "Еспресо.TV" сообщил командир спецбатальона Руслан Онищенко.

"Создан новый батальон — подразделение "Шахтерск". Это не новый батальон в определенном смысле. Он в себе объединил всех желающих Донецкой и Луганской областей, которые ведут борьбу уже давно против российской угрозы", - отметил Онищенко.

"Бойцы "Шахтерска" с первых дней ведут на территории своих областей борьбу против террористов. Просто теперь это легализовано", - добавил командир.

По его словам, Кремль использовал недалеких жителей Донбасса в своих целях, пообещав им золотые горы.

"Дураков легче собрать, что делала Россия и делает. Собрала всех недовольных, пообещала им сказочные условия жизни. Но мы все знаем, что бесплатного сыра в мышеловке не бывает: для того, чтобы хорошо жить, тебе нужно раньше вставать и позже ложиться", - пояснил Онищенко.