МИД называет “шагом в правильном направлении” сегодняшнее решение Совета Федерации

МИД Украины считает “шагом в правильном направлении” решение Совета Федерации России об отмене разрешения президенту Владимиру Путину использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис сказал на брифинге.

“Мы приняли во внимание отдельные сигналы, которые в последние дни поступают от российских высокопоставленных должностных лиц, в том числе решение Совета Федерации об отмене пресловутого закона, который позволял введение на территорию Украины российских войск. Безусловно, это решение, принятое под давлением мирового сообщества, является шагом в правильном направлении”, - сказал он.

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В то же время Перебыйнис отметил, что не стоит обольщаться большими иллюзиями о якобы мирных настроениях Кремля.

“Сам факт принятия 1 марта решения об использовании российских войск на территории другого суверенного государства свидетельствует о полном игнорировании Россией международного права, отсутствии элементарного уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины, несмотря на свои международные обязательства и действие международных договоров. И это ключевой элемент, который Украина и весь цивилизованный мир должны учесть в своих дальнейших оценках действий и намерений Москвы”, - сказал Перебыйнис.

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Он также назвал откровенно провокационными вчерашние рассуждения и намеки помощника российского президента Владислава Суркова о “мужестве” так называемой Южной Осетии, которая признала так называемую “Луганскую народную республику”, а также практически не завуалированныые угрозы о расколе Украины, если не будет федерализации.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Путина о возможном введении войск в Украину.

24 июня Путин предложил Совету Федерации отменить разрешение на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины.

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Путин объяснил, что просил Совет Федерации дать согласие на применение армии в связи с «событиями вокруг Крыма».

Совет Федерации сегодня отменил свое разрешение президенту России Владимиру Путину использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины.