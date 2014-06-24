Путин объяснил, почему просил Совет Федерации дать согласие на применение армии в Украине

Как сообщает РИА Новости, об этом Путин сказала на пресс-конференции в Вене.

”Я такое письмо в Совет Федерации направил. С чем это связано: во-первых, с тем, что получено такое решение - моя просьба дать такое решение была направлена в тот момент, когда разворачивались события вокруг Крыма. Я не исключал возможность применения Вооруженных сил”, - сказал Путин.

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”Слава, Богу! Вооруженные силы не использовались. Более того, мы даже не превысили численность Вооруженных сил России в Крыму, предусмотренных международным договором”, - сказал президент РФ.

Путин добавил, что РФ использовала вооруженные формирования для того, чтобы обеспечить свободу волеизъявления на референдуме в Крыму.

”Мы использовали для блокирования некоторых вооруженных формирований украинской армии с тем, чтобы она не мешала процессу волеизъявления”, - пояснил российский президент.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Путина о возможном введении войск в Украину.

Сегодня, 24 июня, Путин предложил Совету Федерации отменить разрешение на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Совет Федерации завтра должен рассмотреть решение об отозвании разрешения президенту России от 1 марта о введении войск в Украину.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

21 марта Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.