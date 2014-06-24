В Днепропетровской области зарегистрировано более тысячи переселенцев из Донбасса и Крыма

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения Днепропетровского городского совета Юрий Журавлев.

«Переселенцам, обращающимся в центр, предоставляют временное жилье в общежитиях коммунальной собственности. Сейчас в Днепропетровске комнаты в общежитиях заполнены, людей селят в других городах нашей области», - отметил Журавлев.

Читайте такжеБольшое переселение: как Украине решить проблемы беженцев

По его словам, до решения вопроса с жильем, переселенцы могут остаться в общежитии, которое работает при координационном центре «Помощь Днепра». Здесь переселенцам помогают с продуктами питания и одеждой, содействуют в оформлении социальных выплат, в устройстве детей в детсады и школы, в переводе студентов в учебные заведения, в восстановлении паспортов и других документов. Представители департаментов, управлений и служб Днепропетровской областного и городского совета работают в координационном центре в дежурном режиме.

По информации Журавлева, на данный момент в базовые центры занятости в Днепропетровской области обратилось более 130 переселенцев, преимущественно жители Донецкой и Луганской областей, из них трудоустроены более 30 человек.

Активную работу с зарегистрированными переселенцами ведут и представители областной организации Красного Креста, которые помимо помощи продуктами и одеждой, занимаются поиском их близких.