Имущество Фирташа в Украине может быть конфисковано и возвращено государству - эксперт

Об этом Владимир Лановой заявил в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, какая судьба ожидает собственность Фирташа в Украине.

«Думаю, и в Украине будет конфискация имущества Фирташа. И не только его», - заявил экс-министр.

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«Многие «деятели» Януковича оказались преступниками, и это может привести к конфискации их имущества в пользу государства Украина. Мы сейчас переживаем переломный момент, когда речь уже идет не об олигархах, а о преступниках, или тех лицах, которые содействовали преступной деятельности. А они являются таковыми, которые должны нести уголовную ответственность», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, США обвиняют Дмитрия Фирташа в создании преступной группировки и отмывании средств. Счета олигарха были заморожены по требованию ФБР.

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Установлено, что с Фирташем связаны полторы сотни, преимущественно оффшорных, компаний по всему миру и 41 банковский счет.

ФБР требует, чтобы все средства на счетах и все фирмы, на которые оформлены крупные промышленные активы, СМИ и недвижимость в Украине и во всем мире были конфискованы в пользу Соединенных Штатов.