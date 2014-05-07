New York Times: Опальный олигарх Фирташ собирается бороться с обвинениями США во взяточничестве

В своей статье под названием «Опальный украинский олигарх собирается бороться с обвинениями США во взяточничестве» в газете The New York Times Дэвид Гершенгорн сообщает, что Дмитрий Фирташ не собирается сдаваться без боя и будет бороться с обвинениями США.

ВЕНА – Арестованный по обвинению во взяточничестве по просьбе ФБР, и освобожденный более чем за 170 млн. долл. заставы, которые его русский друг заплатил наличными, Дмитрий Васильевич Фирташ, один из самых богатых, самых могущественных и самых скрытных бизнесменов Украины, сидел за столом в своем офисе в Centragas Holding, одной из многих компаний, принадлежащих его международной группе компаний Group DF.

В то время как в коридоре выстроились его телохранители, а снаружи ожидал припаркованный бронированный мерседес, Дмитрий Фирташ, которого можно назвать одновременно яркой и скрытной личностью, настаивает на том, что у американских властей не было оснований для его ареста и что ему нечего скрывать, но отказывается даже примерно оценить, сколько он стоит. Тем не менее, г-н Фирташ, который был тесно связан со свергнутым президентом Украины Виктором Януковичем, без малейшего стеснения рассказывает о силе своего влияния в Украине.

«Позвольте мне сказать вам кое-что», – говорил Фирташ во время недавнего четырехчасового интервью, часто посматривая на вазу с австрийскими и швейцарскими конфетами. «Когда вы говорите, что бизнес и политика неразделимы, это правда. Если вы спросите меня: «Могу ли я влиять на политику?» Я не умею врать, поэтому скажу вам: Да, я могу влиять на политику. Я не политик, но у меня есть определенное влияние».

Непрозрачные сделки Фирташа с Газпромом, российским энергетическим гигантом, давно подогревали подозрения американцев в том, что он обладает конфиденциальной информацией о том, как откаты от продаж природного газа попадают в руки высших кремлевских чиновников – эта информация может быть чрезвычайно полезна именно сейчас, когда Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на президента Владимира Путина за его вмешательство в ситуацию в Украине.

В Чикаго прокуратура США, которая возглавляла расследование по делу 48-летнего украинского олигарха, категорически отрицает, что дата его ареста австрийскими властями в марте – в это же время новый премьер-министр Украины встречался с Президентом Обамой в Овальном кабинете – была связана с последними событиями в Украине, при том, что на обвинительном документе против него и остальных пяти человек из его группы печать была поставлена еще год назад, в июне 2013 года.

Для американцев, арест г-на Фирташа, которого обвинили в подкупе индийских чиновников в размере18,5 млн. долл. с целью подписания договора о добыче титана, должен был стать для украинских олигархов предупреждением о том, что их действия против Запада в быстро накаляющейся геополитической борьбе с Россией будет иметь серьезные последствия. У американцев также появилась надежда на то, что под давлением г-н Фирташ приоткроет завесу над коррупционных схемами, которые годами калечили украинскую экономику и политику и стали причиной газовых воин, из-за которых европейцы замерзали зимой.

Тогда как арест украинского бизнесмена должен был донести это послание остальным олигархам, сам Фирташ сразу же дал свой ответ, настаивая на том, что он не является пророссийской карикатурой коррупции, как его изображают американцы, и что он не сдастся без боя.

Он собрал целый полк лучших адвокатов, в том числе был приглашен Джемисон Файерстоун, бывший партнер Сергея Магнитского, российского юриста, который умер в тюрьме после того, как попытался раскрыть схему налогового мошенничества правительства, и чье имя Конгресс увековечил, назвав так закон, на основе которого выбирают меру наказания для российских нарушителей прав человека. Г-н Фирташ также нанял Лэнни Дэвиса, антикризисного менеджера Вашингтона и бывшего специального советника президента Билла Клинтона, а также Дэна Уэбба, бывшего прокурора Северного округа штата Иллинойс.

Вскоре после своего освобождения из тюрьмы Фирташ помог организовать переговоры в роскошном отеле между двумя лидирующими прозападными украинскими кандидатами в президенты: его другом и бизнес гигантом Петром Порошенко и бывшим чемпионом по боксу Виталием Кличко. Они быстро достигли соглашения о том, что Кличко снимет свою кандидатуру и поддержит Порошенко, которого хорошо воспринимают на Западе, и который теперь прочно лидирует.

Помочь объединиться двум кандидатам, находясь в тюрьме, в то время как другие приняли оборонительную позицию или затаились, было со стороны Фирташа довольно дерзким ходом. Но именно это позволило ему ранее сколотить состояние в такой опасной сфере торговли, как торговля природным газом, на территории бывшего Советского Союза, приобрести друзей, которые могут заплатить за него заставу наличными, и нажить врагов, которые пытаются уничтожить его.

За такого рода действия он не чувствует себя виноватым, как, например, за поддержку Виктора Януковича в течение долгого времени, с которым у них был общий заклятый враг –бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая в настоящее время соревнуется с Петром Порошенко на выборах.

Высокопоставленные чиновники Белого дома отказались обсуждать дело Фирташа. Энтони Блинкен, заместитель помощника президента США по национальной безопасности, сказал, что это «судебное дело в стадии рассмотрения». Представители госдепартамента в США, Украине и России заявили, что им было запрещено говорить об этом.

Потенциальная стоимость информации, которую может предоставить Дмитрий Фирташ, резко выросла, когда конфликт с Россией обострился, и в Министерстве финансов США настойчиво пытаются выявить "дружков" Путина, на которых могли бы быть нацелены экономические санкции Запада.

Но для Фирташа и его команды адвокатов этот арест является еще одним примером американских уловок. Он громогласно заявил о своей невиновности во время интервью в своем офисе. Его адвокаты также назвали дело против него надуманным, во многом построенном на неудачных попытках Федерального бюро расследований оказать давление на бывшего сотрудника для дачи ложных показаний. Юристы также сообщили, что американские чиновники попытались заблокировать перевод денег, отправленных Василием Анисимовым, российским олигархом, для оплаты залога.

Бывший сотрудник ФБР Гаджендра Лал, гражданин Индии, который долгое время проживал в США, в итоге сбежал в Москву, чтобы скрыться от давления со стороны федеральных следователей. В интервью в Москве г-н Лал обвинил американских сотрудников правоохранительных органов в постоянных преследованиях и сказал, что они требовали, чтоб он дал ложные показания и они могли бы задержать Дмитрия Фирташа. Он также сделал видеообращение по просьбе адвокатов Фирташа, которое они планируют использовать для обвинения прокуратуры и ФБР в неправомерных действиях.

Г-н Лал сообщил, что прокуроры отправили его в Будапешт, чтобы встретиться с соратниками Фирташа. « Мы вместе просматривали записи, и я сказал: «Но подождите, некоторые из этих фактов не соответствует действительности, абсолютно не соответствует действительности», – сказал г-н Лал в видеообращении. По его словам, один из прокуроров сказал ему: «Ты сейчас на стороне хороших ребят. Ты имеешь право лгать и говорить то, что хочешь, пока они не начнут отвечать именно таким образом, используя именно эти слова».

«Я чувствовал, что меня просят лгать и вовлекать в эту ложь других людей, – добавил он, – я физически не мог этого сделать». Господину Лалу также были предъявлены обвинения во взяточничества. В ФБР отказались прокомментировать его заявления.

Многие из компаний Фирташа можно назвать корпоративной версией матрешки, одни внутри других, многие из которых зарегистрированы в местах, которые считаются «налоговым раем», под непонятными названиями. Американское расследование деятельности Фирташа и его предприятий началось еще в 2005 году, когда он создал компанию РосУкрЭнерго, совместное предприятие с Газпромом. Сначала г-н Фирташ пытался скрыть тот факт, что он является совладельцем компании, одним из акционеров которой был австрийский банк. В конце концов, он признал свою причастность, хотя остается неясным, почему он пытался это скрыть.

О Фирташе заговорили в очередной раз, когда на WikiLeaks была обнародована секретная дипломатическая телеграмма Госдепартамента, в которой говорилось о его встречи с американским послом в Киеве, и его связи с криминальным авторитетом России Семеном Могилевичем, который входит в список 10 самых разыскиваемых ФБР преступников.

В телеграмме говорилось, что Фирташ признал, что он должен был получить разрешение Могилевича для того, чтобы попасть в газовый бизнес. Сам Фирташ опроверг достоверность большинства фактов в телеграмме. Г-н Лал сказал в интервью, что часто проходил мимо объявления о розыске Могилевича в штаб-квартире ФБР в Чикаго, но сотрудники никогда не хотели говорить о нем.

«Они были заинтересованы только в Фирташе», – сказал г-н Лал.