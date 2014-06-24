Байден одобрил участие Кучмы в переговорах с террористами

Джозеф Байден оценил действия украинской власти как правильные и высокопрофессиональные, сообщает пресс-служба президента.

Петр Порошенко заявил, что прекращение огня со стороны боевиков должно сопровождаться освобождением заложников и перекрытием границы для остановки проникновения на территорию Украины наемников, оружия и наркотиков с российской стороны. Порошенко констатировал, что сейчас Россия должна продемонстрировать реальные шаги навстречу.

Президент Украины подчеркнул, что если мирный план не будет выполняться, то США и ЕС должны приложить решительные усилия на поддержку Украины, в частности, решением Европейского Совета 27 июня. По мнению Главы государства, трансатлантическая солидарность в этом вопросе очень важна.

Дж. Байден сообщил Порошенко о разговоре Президента США Обамы и Президента Российской Федерации Путина, который был почти полностью посвящен украинскому вопросу.

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В ответ Президент Украины выразил благодарность США за поддержку, в частности в расширении программ сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В частности, речь шла об одновременных краткосрочных мерах для оказания срочной помощи, а также долгосрочных программ для построения институциональной способности украинской армии.

В ходе беседы Вице-Президент США также положительно оценил привлечения к трехстороннему формату переговоров по имплементации мирного плана второго Президента Украины Леонида Кучму.