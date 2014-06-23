Кучма подтвердил обещание террористов прекратить огонь - СМИ

«Мы договорились о двустороннем прекращении огня до 10 утра 27 июня», – заявил Леонид Кучма на брифинге по окончании встречи.

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В Донецке прошли переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса. На встрече присутствовали спецпредставитель действующего главы ОБСЕ Хайди Тальявини, чрезвычайный и полномочный посол России на Украине Михаил Зурабов, бывший президент Украины Леонид Кучма, Виктор Медведчук, а также представители ДНР и ЛНР, сообщает Русская служба новостей.