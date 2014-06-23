СМИ: На переговоры в Донецке приехали Кучма, Шуфрич, Медведчук и Царев

Переговоры по реализации мирного плана по урегулированию конфликта на востоке Украины начинаются в Донецке.

Как передает корреспондент РИА Новости, на встречу в здание обладминистрации уже прибыли экс- президент Украины Леонид Кучма, два представителя ОБСЕ, посол России в Украине Михаил Зурабов, глава общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук, самопровозглашенный премьер-министр так называемой "ДНР" Александр Бородай и экс-депутат, пребывающий в розыске, Олег Царев.

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По сообщению пресс-службы «Украинского выбора», также на переговорах участвует депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Ожидают, что в течение часа прибудут представители Луганской народной республики.

«Без представителей Луганска пока не начинаем», - сказал РИА Новости один из представителей донецких террористов.

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Как ранее сообщал УНИАН, ожидается, что в переговорах в Донецке примут участие специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ Михаил Зурабов. По поручению главы государства Петра Порошенко в заседании примет участие экс-президент Украины Леонид Кучма.

«Участие Кучмы свидетельствует о высоком внимание президента Украины к этой миссии», - заявил Порошенко.