Силы АТО предоставили очередные доказательства поставки Россией оружия для боевиков (фото)

В результате проведения контрдиверсионных действий подразделениями АТО была обнаружена засада боевиков и найдены очередные доказательства фактической поддержки действий боевиков.

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

"Профессионально подготовленная и обеспеченная в инженерном плане засада позволяет утверждать, что обустройством позиции занимались военные профессионалы. Грамотно расставленные растяжки с применением боевых гранат должны были бы обезопасить от неожиданного нападения боевиков", - пишет он.

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Селезнев отмечает, что "трофеями" украинских военнослужащих стали РПГ-26, несколько гранат РГД-5, магазины с патронами, в том числе для снайперской винтовки 7,62 мм с бронебойным патроном типа Б-32, который способен пробить современные бронежилеты.

"Номенклатура и год изготовления оружия и боеприпасов позволяет утверждать,что захваченное у боевиков оружие имеет российское происхождение, - заявляет представитель АТО. - Кроме того, вместе с боеприпасами найдено пломбу Федеральной таможенной службы Российской Федерации".