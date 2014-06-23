Порошенко не исключает проведения трехсторонних консультаций Украина-ЕС-Россия на этой неделе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем.

Президент Европейского совета проинформировал Порошенко о завершении процедуры подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной 27 июня в Брюсселе. Глава государства поблагодарил Ромпея за поддержку европейского курса Украины.

Читайте такжеУкраина и ЕС в среду обсудят возобновление газовых переговоров c Россией

Собеседники обсудили подписание экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также скоординировали позиции накануне заседания Европейского совета 27 июня.

Ромпей высоко оценил мирный план Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украины. "Сегодня мирный план Украины, который Вы предложили, поддерживают не только страны-участницы ЕС, но и весь мир", - подчеркнул он.

Порошенко сообщил о 29 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков в Донецкой и Луганской областях.

Ромпей выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины и проинформировал президента Украины о возможности введения дополнительных санкций в отношении России в случае, если не будет приняты все усилия для установления мира.