ЕС до пятницы ожидает от РФ реальной поддержки мирного плана, иначе будут санкции - МИД Британии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Хейг заявил сегодня в Люксембурге накануне заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.Читайте такжеСША: Россию ждут санкции и изоляция, если она не поддержит мирный план Украины

«До пятницы мы будем иметь возможность посмотреть, как Россия реагирует на мирный план. Россия, президент Путин не должны иметь сомнений, что в ЕС мы готовы принять меры. Много работы было сделано (по подготовке санкций). Если будет необходимо, мы готовы принять эти меры», - заявил он.

Глава МИД Великобритании назвал мирный план президента Порошенко «сильным и очень хорошим». «Мы надеемся, что сейчас все, включая Россию, будут работать над этим», - подчеркнул он.

В этой связи Хейг обратил внимание на слова президента Путина о поддержке этого плана. «Мы ожидаем, что эти слова будут преобразованы Россией в действия. Мы ожидаем, что Россия предпримет реальные действия, чтобы прекратить поток вооружения через границу на востоке Украины, нелегальные вооруженные группировки. Для этого есть возможности. ЕС будет способен принять дальнейшие санкции в отношении России», - заявил министр.