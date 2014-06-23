В Горловке террористы похитили сотрудницу горуправления милиции - СМИ

14:36, 23 июня 2014
Политика
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В Горловке вооруженные боевики похитили замначальника отдела кадров горуправления милиции.

REUTERS

Сегодня утром вооруженные боевики ворвались в участковый пункт милиции в центре города, откуда похитили заместителя начальника отдела кадров Горловского ГУ, а также применили меры физического воздействия к юристу, сообщает Gorlovka.ua.

Причиной  задержания могли  быть списки сотрудников горуправления милиции, ранее "присягнувших" террористической организации "Донецкая народная республика".

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Как сообщили изданию источники в милиции, женщинам угрожали физической расправой, после чего одну из них вывели из помещения и увезли в неизвестном направлении. Предположительно – в захваченное здание ОБОПа. 

При этом, у заместителя начальника отдела кадров – четверо несовершеннолетних детей. Сейчас предпринимаются меры по выяснению причин ее задержания и освобождению. 

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