В Горловке террористы похитили сотрудницу горуправления милиции - СМИ

Сегодня утром вооруженные боевики ворвались в участковый пункт милиции в центре города, откуда похитили заместителя начальника отдела кадров Горловского ГУ, а также применили меры физического воздействия к юристу, сообщает Gorlovka.ua.

Причиной задержания могли быть списки сотрудников горуправления милиции, ранее "присягнувших" террористической организации "Донецкая народная республика".

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Как сообщили изданию источники в милиции, женщинам угрожали физической расправой, после чего одну из них вывели из помещения и увезли в неизвестном направлении. Предположительно – в захваченное здание ОБОПа.

При этом, у заместителя начальника отдела кадров – четверо несовершеннолетних детей. Сейчас предпринимаются меры по выяснению причин ее задержания и освобождению.