РФ провалила обязательства обеспечить безопасность границы с Украиной - МИД Литвы

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Люксембурге перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Несмотря на небольшую надежду, ситуация ухудшается. Мы видим поток не только вооруженных группировок, но и тяжелого вооружения, такого как танки, через границу. Обязательства обеспечить безопасность границы провалено, и это, я боюсь, будет продолжаться», - заявил Линкявичюс.

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По его убеждению, в Евросоюзе «мы должны быть едиными и крепко стоять, чтобы поддержать украинское правительство, мирный план Порошенко, который является рациональным».

«Это путь выхода из кризиса. Сегодня у нас будет хорошая возможность обсудить эти вопросы с министром (иностранных дел Украины Павлом) Климкиным», - подчеркнул министр иностранных дел Литвы.