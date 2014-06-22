В Макеевке террористы продолжают устанавливать блокпосты в жилых микрорайонах

Как сообщили УНИАН жители поселка им.Калинина в Черворногвардейском районе Макеевки, сегодня утром террористы завершили установку крупного блокпоста возле автобусной остановки при въезде в поселок.

«Террористами были завезены крупные бетонные блоки, размером 4 на 1 метр и толщиной около 60 см, а также большое количество мешков с гравием. Блоки были установлены в два яруса», - рассказали очевидцы-жители поселка.

Они отметили, что вооруженные люди в камуфляжной форме, «скорее всего, чеченской национальности», и сколько они завезли на блокпост оружия «определить трудно», так как установленная ими бетонная стенка «достаточно высокая». Люди обеспокоены тем, что буквально в 10-15 метрах от этого установленного террористами блокпоста находятся дома частного сектора, а до ближайших многоэтажек – 200 метров.

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Жители Макеевки также сообщили, что «буквально днем раньше» еще один новый блокпост террористы установили также в Червоногвардейском районе «на Чайкинском кольце», недалеко от жилого квартала.

«Мы крайне возмущены тем, что, в ответ на инициативу Президента Петра Порошенко по реализации мирного плана на востоке страны и прекращению огня со стороны украинской армии, террористы, причем иностранные наемники, продолжают устанавливать и укреплять новые блокпосты, вооружаться, причем в непосредственной близости к жилым домам»,- заявили собеседники УНИАН.