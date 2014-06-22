Украина будет строго соблюдать мирный план по урегулированию конфликта на востоке - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня в комментарии журналистам после почтения памяти погибших в Великой Отечественной войне возле Мемориала Вечной Славы.

Глава государства подчеркнул, что день начала войны является одним из самых тяжелых дней украинской истории. «22 июня - это день, который научил украинский народ больше всего любить мир, день, который напоминает нам всем об ужасах войны», - сказал президент.

Он заметил, что оба его деда были на войне, один завершил ее в Праге, второй - в Германии. Один из дедов его супруги погиб во время войны.

«Для нас в семье этот день является напоминанием об ужасах войны», - сказал президент.Читайте такжеПорошенко: наш народ победил во Второй мировой войне и мы с честью пройдем суровые испытания и теперь

«У нас всегда уважали дедов, предков, и знали, какой ценой завоеван мир. К сожалению, на сегодняшний день вопрос войны снова стал реальностью в Украине. Запах, смрад войны сегодня в воздухе», - сказал Порошенко, добавив, что именно поэтому он позавчера во время пребывания под Славянском в зоне АТО принял решение дать миру шанс.

Он напомнил, что состоялось одностороннее прекращение огня со стороны украинских Вооруженных сил, национальной гвардии и пограничников.Читайте такжеТеррористы игнорируют мирный план Порошенко: за сутки на востоке атакованы 7 блокпостов силовиков

Президент пообещал, что этот режим они будут строго соблюдать до 27 числа. «Мы на сегодняшний день делаем все возможное для того, чтобы убедить живущих на Донбассе, что они есть и будут самыми ценными нашими гражданами, мы гарантируем им безопасность и мирный план президента, настроенный на то, чтобы сохранить мир, сложить оружие и путем переговоров восстановить единое целое государство. У меня нет никакого сомнения, что этот святой день является лучшим, чтобы приступить к миру», - сказал Порошенко.