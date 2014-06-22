В Донецкой области возле Дмитровки зафиксированы 5 танков, 7 БТРов и грузовики с боевиками - СНБО
В Донецкой области в районе села Дмитровка зафиксировано пять танков, семь БТРов и грузовики с около 140 боевиками. В течение последнего времени факты новых перебросок военной техники через украинско-российскую границу не зафиксированы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Чеповой сегодня на брифинге в Киеве.
«В районе села Дмитровка Донецкой области замечено пять танков, семь БТРов, КамАЗы и УРАЛы со 140 лицами, часть из которых является гражданами Российской Федерации. По имеющейся первичной информации, часть - это техника, которая находилась на территории АР Крым. Сейчас проверяется, в каких подразделениях она находилась», - сказал Чеповой.Читайте такжеТеррористы игнорируют мирный план Порошенко: за сутки на востоке атакованы 7 блокпостов силовиков
Вместе с тем, по его данным, в течение последнего времени факты новых перебросок военной техники через украинско-российскую границу не зафиксированы.
«За последние сутки никакая техника ни в одну сторону границы, ни в другую не прошла», - сказал он.
Чеповой еще раз отметил, что «все пункты пересечения границы, где может проехать техника, они четко, прочно закрыты, а вся другая территория границы взята под огневой контроль. Это значит, что вся линия границы простреливается».