В Донецкой области возле Дмитровки зафиксированы 5 танков, 7 БТРов и грузовики с боевиками - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Чеповой сегодня на брифинге в Киеве.

«В районе села Дмитровка Донецкой области замечено пять танков, семь БТРов, КамАЗы и УРАЛы со 140 лицами, часть из которых является гражданами Российской Федерации. По имеющейся первичной информации, часть - это техника, которая находилась на территории АР Крым. Сейчас проверяется, в каких подразделениях она находилась», - сказал Чеповой.Читайте такжеТеррористы игнорируют мирный план Порошенко: за сутки на востоке атакованы 7 блокпостов силовиков

Вместе с тем, по его данным, в течение последнего времени факты новых перебросок военной техники через украинско-российскую границу не зафиксированы.

«За последние сутки никакая техника ни в одну сторону границы, ни в другую не прошла», - сказал он.

Чеповой еще раз отметил, что «все пункты пересечения границы, где может проехать техника, они четко, прочно закрыты, а вся другая территория границы взята под огневой контроль. Это значит, что вся линия границы простреливается».