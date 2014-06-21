СМИ: Луганские террористы взяли в заложники активистов из Полтавы, которые везли продукты военным

В Луганской области вооруженные террористы захватили жителей Полтавской области, которые везли продукты для украинских пограничников и военнослужащих.

Об этом, как сообщает «Украинская правда» написал начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Фейсбуке.

«Несколько наших общественных активистов, которые везли на восток продовольственную помощь, попали в плен к террористам. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия», - написал он.

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Сулаев попросил граждан самовольно не совершать поездки в зону боевых действий, не рисковать жизнью и не давать возможности террористам спекулировать заложниками.

«Будьте рассудительны и осторожны. А помощь можно передавать и без личной поездки, согласовав это с соответствующими ведомствами и ответственными лицами», - сообщил он.

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Информацию о захвате подтвердил и луганский активист Сергей Иванов в своем Фейсбуке.

"Террористы захватили в заложники активистов полтавской самообороны, которые везли средства индивидуальной защиты, еду и медикаменты нашим солдатам на Должанку", - отметил он.

По данным Иванова, среди заложников есть женщины.

"Террористы, угрожая расстрелом заложников, требуют от наших военных поднять белый флаг и сдаться", - утверждает активист.