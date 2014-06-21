Прекращение АТО отвечает международной практике в условиях агрессии - депутат

Прекращение военных действий для добровольного разоружения террористов и создание буферной зоны на государственной границе отвечает международной практике, которая применяется в условиях агрессии.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе УДАРа, заявил народный депутат Ростислав Павленко, комментируя предложенный президентом Украины Петром Порошенко мирный план урегулирования ситуации в восточных областях Украины.

"Создание буферных зон на границе является одной из стандартных ситуаций в международной практике. Собственно, их функция – это недопущение пополнения для террористов, помощь местному населению и правоохранительным органам для того, чтобы лучше контролировать территорию и не допустить, чтобы террористам поставлялось оружие, наркотики и какие-то другие средства, которые они используют в борьбе против Украины", - сказал Павленко.

По его словам, патрулирование на границе будут осуществлять силовые структуры совместно с добровольными формированиями местных граждан. "Речь идет о совместном патрулировании территориальной самообороны, которая будет создана из сознательных граждан, которые хотят мира и порядка на своей территории и с этими подразделениями самообороны будет осуществлено совместное патрулирование. Трудно представить, что такое патрулирование может осуществляться совместно с террористами. С ними никаких переговоров, кроме капитуляции, не будет", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что в случае отказа террористов сложить оружие в период отсутствия действий со стороны украинских военных, в рамках антитеррористической операции будет применен другой вариант. "Документы ООН и любые международные документы, касающиеся военных действий и антитеррористических операций, предусматривают, если есть нападение на силовиков, или если силовики видят непосредственную угрозу для мирных граждан, они не только имеют право, они обязаны принять все адекватные меры, включая вооруженные, для того, чтобы защитить и себя, и мирных граждан. Собственно мирный план – это прекращение наступательных действий и это шанс для террористов пойти на примирение", - считает Павленко.

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Кроме того, по его словам, террористы должны безоговорочно освободить всех заложников. "Там много мирных граждан, которые захвачены то ли с целью ограбления, то ли выкупа, то ли для издевательств. Есть случаи, когда захватывали людей за украинский язык. А в отношении террористов – будет объявлена амнистия исключительно для тех, кто не принимал непосредственного участия в убийствах, в пытках. Те, кто стрелял, убивал и издевался над людьми – будут иметь дело с законом", - заявил Павленко.