Порошенко предложили заменить Таруту подчиненным Ахметова

Как сообщает "Украинская правда", это Звягильский озвучил в четверг вечером в ходе встречи Порошенко с донецкими "элитами".

Вместо Таруты Звягильский предложил назначить руководителем области мэра Донецка Александра Лукъянченко, который считается подчиненным Ахметова в иерархии Донбасса.

Сам Тарута, уходя в четверг из администрацию президента, был не очень оптимистичен. На вопрос, поднимался ли вопрос смены руководителя области, он ответил: "Вопрос этот не обсуждался. Меня это не очень волнует, я же не просился на работу".

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Совещание лично посетил Ринат Ахметов, который перебрался в Киев несколько недель назад из-за риска физического уничтожения.

Также пришли на Банковую топ-менеджеры его корпораций Метинвест и ДТЭК, соответственно, Юрий Рыженков и Максим Тимченко.

Ахметов не комментировал итоги встречи, вместо этого его топ-менеджер Рыженков опубликовал комплиментарный комментарий на корпоративном сайте под заголовком, который говорит сам за себя: "Президент Украины показал, что слышит голос Донбасса и уважает Донбасс".