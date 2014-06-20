Непосредственно АТО руководит не Крутов, а военный генерал - Наливайченко

Об этом заявил председатель СБУ Валенттин Наливайченко в интервью газете День, однако при этом он отказался назвать фамилию руководителя АТО.

"Непосредственно АТО руководит военный генерал, опытный человек. Не будем называть фамилию. Генерал Крутов возглавляет Антитеррористический центр - это межведомственный координационный орган, который включает Минобороны, МВД, гражданскую инфраструктуру, органы местной власти, в службу по чрезвычайным ситуациям и другие субъекты по борьбе с терроризмом", - сказал Наливайченко.

Глава СБУ подчеркнул важную роль координации и слаживания действий различных подразделений.

"Координация является основным фактором любой спецоперации. Проблемы были с самого начала: и с координацией, и с оружием, и со связью. Мы начинали с полной руины", - говорит Наливайченко.

Читайте такжеСБУ оценивает количество террористов и бандитов на Донбассе в 4,5 тысячиОднако сегодня, по мнению Наливайченко, Главнокомандующий ВСУ и СНБО выстроили "не просто координацию, а жесткое управление АТО".

"На территории, захваченной терроризмом и бандитизмом, должны быть восстановлены мир и стабильность. Должна заработать гражданская администрация, которая возьмет под контроль управление и инфраструктуру региона. Именно против мирного плана действуют диверсанты и террористы: взрывают электросети, объекты водоснабжения, похищают детей, грабят и запугивают мирное население", - подчеркнул глава СБУ.

Напомним, также в этом интервью Наливайченко сообщил, что агрессия России против Украины готовилась уже давно с ведома экс-президента Виктора Януковича.