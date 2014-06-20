Действия террористов на Донбассе можно будет отследить на специальном сайте
15:50, 20 июня 2014Политика
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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко и командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко презентовали сайт Стоп Террор, с помощью которого можно будет отслеживать действия террористов на Донбассе.
В Украине запустилим сайт СтопТеррор / stopterror.in.ua
Как сообщил Антон Геращенко на своей странице в соцсети, сайт станет коммуникационной площадкой для сбора разведывательных данных и данных о преступлениях террористов на Донбассе и во всей Украине.
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"Данные, которые будут присылать на сайт неравнодушные граждане, будут обрабатываться подготовленной группой специалистов для отсеивания фейков, неправдивой информации и передаваться органам власти в АТО, МВД, СБУ, Нацгвардию, ВСУ и пограничникам", - сообщил Антон Геращенко.
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