Действия террористов на Донбассе можно будет отследить на специальном сайте

Как сообщил Антон Геращенко на своей странице в соцсети, сайт станет коммуникационной площадкой для сбора разведывательных данных и данных о преступлениях террористов на Донбассе и во всей Украине.

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"Данные, которые будут присылать на сайт неравнодушные граждане, будут обрабатываться подготовленной группой специалистов для отсеивания фейков, неправдивой информации и передаваться органам власти в АТО, МВД, СБУ, Нацгвардию, ВСУ и пограничникам", - сообщил Антон Геращенко.