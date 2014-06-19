Порошенко в ближайшее время собирается созвониться с Меркель и Байденом

Об этом на брифинге для прессы сообщила Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Она отметила, что Президент ведет активную работу на международной арене для обеспечения того, чтобы партнеры Украины выполняли свои обязательства перед Украиной для сохранения территориальной целостности и независимости нашей страны.

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Говоря о переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Геращенко отметила, что позиция Президента Украины является абсолютно однозначной - Россия должна выполнять международные обязательства, не нарушая суверенитета Украины.