Порошенко в ближайшее время собирается созвониться с Меркель и Байденом
Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время созвониться с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и вице-президентом США Джозефом Байденом.
Об этом на брифинге для прессы сообщила Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.
Она отметила, что Президент ведет активную работу на международной арене для обеспечения того, чтобы партнеры Украины выполняли свои обязательства перед Украиной для сохранения территориальной целостности и независимости нашей страны.
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Говоря о переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Геращенко отметила, что позиция Президента Украины является абсолютно однозначной - Россия должна выполнять международные обязательства, не нарушая суверенитета Украины.