Геращенко назначена Уполномоченным Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе
10:39, 17 июня 2014Политика
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Ирина Геращенко назначена Уполномоченным Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях.
Геращенко назначили Уполномоченным Президента / telegraf.com.ua
Об этом говорится в указе Президента Порошенко № 533/2014.
Уполномоченный Президента Украины осуществляет свою деятельность на общественных началах.
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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