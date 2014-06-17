Геращенко назначена Уполномоченным Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Ирина Геращенко назначена Уполномоченным Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в указе Президента Порошенко № 533/2014. Уполномоченный Президента Украины осуществляет свою деятельность на общественных началах. Читайте такжеПорошенко назначил Луценко своим внештатным советником Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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