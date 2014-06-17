Геращенко назначена Уполномоченным Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

10:39, 17 июня 2014
Политика
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Ирина Геращенко назначена Уполномоченным Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Геращенко призначили Уповноваженою Президента / telegraf.com.ua

Об этом говорится в указе Президента Порошенко № 533/2014.

Уполномоченный Президента Украины осуществляет свою деятельность на общественных началах.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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