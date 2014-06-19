В Донецке ночью вооруженные боевики похитили местного жителя из собственного дома

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, около 3 часов ночи в милицию обратилась 32-летняя местная жительница, которая сообщила, что к ней домой ворвались неизвестные люди в масках, вооруженные автоматами. Напавшие закрыли женщину и двух маленьких дочек-школьниц в комнате и похитили ее мужа.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия). Принимаются все меры для розыска и освобождения похищенного.