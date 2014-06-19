ВР поддержала назначение нового генпрокурора и главы МИД
11:48, 19 июня 2014Политика
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Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко о назначении Виталия Яремы генеральным прокурором Украины, а Павла Климкина - министром иностранных дел Украины.
Виталий Ярема
Как передает корреспондент УНИАН, за решение о назначении Яремы проголосовали 329 из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
За назначение Климкина проголосовали 335 народных депутатов из 411 зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, 18 июня президент Петр Порошенко подал в ВР представление о даче согласия на назначение Яремы на должность генерального прокурора Украины.
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18 июня Порошенко уволил Олега Махницкого от выполнения обязанностей генерального прокурора.
Ярема до сих пор занимал должность первого вице-премьер-министра Украины.
Павел Климкин / Радио Свобода
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