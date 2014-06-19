ВР поддержала назначение нового генпрокурора и главы МИД

Как передает корреспондент УНИАН, за решение о назначении Яремы проголосовали 329 из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За назначение Климкина проголосовали 335 народных депутатов из 411 зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 18 июня президент Петр Порошенко подал в ВР представление о даче согласия на назначение Яремы на должность генерального прокурора Украины.

Читайте такжеПорошенко выступает в ВР по кадровым назначениям

18 июня Порошенко уволил Олега Махницкого от выполнения обязанностей генерального прокурора.

Ярема до сих пор занимал должность первого вице-премьер-министра Украины.