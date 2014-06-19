Батальон ‘Азов’: Перемирие будет использовано против наших войск
02:42, 19 июня 2014Политика
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Прекращение огня в одностороннем порядке может привести к увеличению количества жертв со стороны сил АТО, перегруппировка сил врага и стаскивания на территорию Украины новых видов вооружения.
REUTERS
Об этом рассказал заместитель командира батальйона «Азов» Игорь Мосийчук, информирует hromadske.tv.
«Быстрого закрытия границы, как предсказывают наши военные, я не верю. Я был на нескольких участках границы - ходил туда-сюда из Украины в Россию беспрепятственно», - рассказал он.
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«Насколько будет эффективным то, что предлагает нынешнее командование, сомневаюсь. И боюсь, что перемирие с террористами будет использовано против наших войск», - добавил заместитель комбата.
Игорь Мосийчук убежден, что вести переговоры можно только с людьми, имеющими политический авторитет, общественными активистами, а не бандитами.
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