Батальон ‘Азов’: Перемирие будет использовано против наших войск

02:42, 19 июня 2014
Политика
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Прекращение огня в одностороннем порядке может привести к увеличению количества жертв со стороны сил АТО, перегруппировка сил врага и стаскивания на территорию Украины новых видов вооружения.

REUTERS

Об этом рассказал заместитель командира батальйона «Азов» Игорь Мосийчук, информирует hromadske.tv.

«Быстрого закрытия границы, как предсказывают наши военные, я не верю. Я был на нескольких участках границы - ходил туда-сюда из Украины в Россию беспрепятственно», - рассказал он.

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«Насколько будет эффективным то, что предлагает нынешнее командование, сомневаюсь. И боюсь, что перемирие с террористами будет использовано против наших войск», - добавил заместитель комбата.

Игорь Мосийчук убежден, что вести переговоры можно только с людьми, имеющими политический авторитет, общественными активистами, а не бандитами.

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