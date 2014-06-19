Под Славянском продолжаются боевые действия - СМИ

Украинские военные с блокпоста близ села Восточное, что в пригороде Славянская обстреляли боевиков, сообщает Радио Свобода.

Военные заметили передвижение группы боевиков на расстоянии нескольких километров от позиций украинской армии. Сначала солдаты попытались ликвидировать цель из пушки нового украинского БТР, впоследствии перешли к обстрелу из миномета.

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«Отрабатывали район, где ,вероятнее всего, были боевики. Далее пошла «коробочка»( автомобиль) боевиков, ибо гражданское население там не передвигается уже очень давно, около двух-трех недель. Поэтому пытались «коробочку» накрыть и передвижения боевиков», - рассказал Дмитрий, командир экипажа БТР.

Обстрел велся на расстоянии около четырех километров.

Также военные рассказали, что сепаратисты ведут огонь по их блокпосту почти ежедневно. Используют минометы и гранатометы, работают снайперы.