На Луганщине жители села стали заложниками террористов

Один из местных жителей в телефонном разговоре сообщил изданию informator.lg.ua, что боевики организовали в селе базу.

Он рассказал, что террористы отобрали у жителей паспорта и, угрожая расправой, запретили выезжать из деревни.

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По неофициальным данным, здесь находится одна из баз боевиков, которые блокируют луганский аэропорт.