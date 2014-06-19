На Луганщине жители села стали заложниками террористов
00:56, 19 июня 2014Политика
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Террористы взяли в заложники жителей села Терновое Краснодонского района Луганской области.
REUTERS
Один из местных жителей в телефонном разговоре сообщил изданию informator.lg.ua, что боевики организовали в селе базу.
Он рассказал, что террористы отобрали у жителей паспорта и, угрожая расправой, запретили выезжать из деревни.
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По неофициальным данным, здесь находится одна из баз боевиков, которые блокируют луганский аэропорт.
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