Парубий обрисовал ход евроинтеграции Украины с Фюле и Томбинским
00:18, 19 июня 2014Политика
1 0
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле и Главой Представительства Европейского Союза в Украине Яном Томбинским.
Парубий обрисовал ход евроинтеграции Украины с Фюле и Томбинским / Фото: УНИАН
Во встрече также приняли участие заместитель генерального директора по вопросам внешней торговли, руководитель группы поддержки Украины Питер Балаш и Директор по России, странах Восточного Соседства, Центральной Азии и ОБСЕ Гуннар Виганд.
Читайте такжеПорошенко обсудил с Фюле ассоциации с ЕС
Стороны обсудили актуальные вопросы внутренней и международной политики и ситуацию на Востоке Украины. Отдельное внимание было уделено евроинтеграции Украины и определили ее ход.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter