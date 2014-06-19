Парубий обрисовал ход евроинтеграции Украины с Фюле и Томбинским

Во встрече также приняли участие заместитель генерального директора по вопросам внешней торговли, руководитель группы поддержки Украины Питер Балаш и Директор по России, странах Восточного Соседства, Центральной Азии и ОБСЕ Гуннар Виганд.

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Стороны обсудили актуальные вопросы внутренней и международной политики и ситуацию на Востоке Украины. Отдельное внимание было уделено евроинтеграции Украины и определили ее ход.