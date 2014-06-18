Филарет обещает “теплый” прием главе РПЦ Кириллу, если тот решится приехать в Киев
11:37, 18 июня 2014Политика
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Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обещает “теплый” прием главе РПЦ Кириллу, если тот осмелится приехать в Киев.
Филарет уверен, что Украина победит в необъявленной войне / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопросы журналистов, Филарет выразил сомнение, что Кирилл осмелится это сделать.
«Если осмелится приехать в Украину, то увидит, как его встретят - встретят так, как он этого заслуживает», - сказал патриарх Филарет.
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Он подтвердил позицию УПЦ КП о поддержке украинской армии и в очередной раз выразил убеждение, что Украина победит «в этой непровозглашенной войне».
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