Филарет обещает “теплый” прием главе РПЦ Кириллу, если тот решится приехать в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопросы журналистов, Филарет выразил сомнение, что Кирилл осмелится это сделать.

«Если осмелится приехать в Украину, то увидит, как его встретят - встретят так, как он этого заслуживает», - сказал патриарх Филарет.

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Он подтвердил позицию УПЦ КП о поддержке украинской армии и в очередной раз выразил убеждение, что Украина победит «в этой непровозглашенной войне».