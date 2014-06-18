В Макеевке террористы отпустили директора полиграфкомплекса и главреда газеты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом появилось сообщение на сайте газеты «Вечерняя Макеевка».

«После состоявшейся беседы с представителями ДНР гендиректор ИПК «Пресса Макеевки» и главный редактор газеты «Вечерняя Макеевка» вернулись в редакцию и преступили к работе», - сказано в сообщении.

Сотрудники газеты уточнили, что женщины вернулись в редакцию около 20.00.

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Как сообщал УНИАН, в Макеевке Донецкой области вооруженные террористы из самопровозглашенной «Донецкой народной республики» увезли в неизвестном направлении гендиректора издательско-полиграфического комплекса «Пресса Макеевки» (куда входит газета «Вечерняя Макеевка») Ларису Бутову и главного редактора «Вечерней Макеевки» Марию Семенову.

«Сегодня, 17 июня, около 10 часов утра к нам в редакцию явились двое с автоматами, назвавшись представителями службы безопасности «Донецкой народной республики», долго беседовали, закрывшись в кабинете гендиректора издательско-полиграфического комплекса «Пресса Макеевки». Потом Ларису Бутову и Марию Семенову посадили в свою машину и более двух часов назад увезли якобы для профилактической беседы с командиром русской православной армии. Якобы они были недовольны публикацией какой-то, где упоминалось мародерство представителей «ДНР», - рассказали сотрудники газеты.

При этом они отметили, что связи с Бутовой и Семеновой не было.