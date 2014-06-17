Порошенко поддержал инициативу досрочных выборов в Раду

Он отмечает, что запрос в обществе на полную перезагрузку власти остается актуальным.

Об этом Петр Порошенко заявил на встрече с лидерами парламентских фракций «Батьківщина», Партии регионов, УДАР, «Свобода», а также депутатских групп «Экономическое развитие» и «Суверенная европейская Украина», сообщает официальный сайт президента, передает Радио Свобода.

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Кроме этого, обсуждались инициативы Порошенко относительно законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. «Этот законопроект полностью соответствует нашей инициативе относительно децентрализации власти и является ключевым элементом нашего мирного плана на Донбассе», - утверждает он.

Глава государства также подчеркнул необходимость четкого разграничения полномочий между президентом, парламентом и правительством для более эффективного функционирования системы власти.

Президент Украины уже во второй раз публично высказывается в поддержку досрочных выборов парламента и внесения изменений в Конституцию. Впервые Петр Порошенко заявил об этом в своей инаугурационной речи.