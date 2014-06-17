Тымчук: потоки наемников и оружия из России стали плотнее

Об этом в своем Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Мы не обнаружили на заявленном направлении в Ростовской области РФ крупной колонны бронетехники российских войск близ границы с Украиной (по информации СМИ, она двигалась к пограничному пункту "Должанский"). Но мы обнаружили переброску российских подразделений к границе севернее "Должанского", - написал Тымчук.

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По его словм, что ситуация на границе с РФ и после отвода значительной части российских войск не стала менее наряженной.

"Наоборот: потоки наемников и оружия из России стали плотнее. Сейчас к этому возвращается и прежняя угроза полномасштабного вторжения армии России", - отметил Тымчук.