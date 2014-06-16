Бывший курсант из РФ признался, почему решил стать террористом в Славянске

В Краматорске во время проведения антитеррористической операции сотрудники СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины задержали 5 боевиков, которые обстреляли украинских военных из стрелкового автоматического оружия.

Один из задержанных - 21-летний гражданин Российской Федерации, бывший курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища Николай Крылов, рассказал, что прибыл на восток Украины «заработать деньги», сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

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По словам наемника, он приехал в Славянск, увидев в Интернете рекламу о наборе добровольцев для участия в боевых действиях на стороне террористической организации «ДНР». За это координаторы обещали денежное вознаграждение - 1 тыс. долларов США в день. Во время задержания у Крылова изъято стрелковое оружие, 7 тыс. грн и так называемая «летная книжка» – персональный отчетный документ учета подготовки пилота. Проводятся досудебные следственные действия.