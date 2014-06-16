Парубий заявил, что выводы по катастрофе с Ил-76 будут очень жесткие
В настоящее время идет расследование по поводу атаки на самолет Ил-76 в результате которой погибли 49 украинских военных.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Парубий. "Президент дал поручение, чтобы мы нашли тех людей, которые не провели достаточной проверки по окружающей местности, где был нанесен удар, и относительно возможной утечки информации", - сказал секретарь СНБО, добавив, что выводы будут "очень жесткие", передает "Украинская правда".
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Андрей Парубий также отметил, что после окончания следственных действий, информация о результатах будет обнародована.
Напомним, в ночь на 14 июня террористы подбили военно-транспортный самолет воздушных сил вооруженных сил Украины Ил-76, который заходил на посадку в аэропорту Луганска. В результате погибли 49 военных.