В Брюсселе осуждают атаку на Посольство РФ в Киеве

Брюссель осудил атаку на Посольство России в Киеве и призвал украинскую власть гарантировать необходимую безопасность.

Об этом в понедельник на брифинге в Европейской комиссии заявила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

"Мы осуждаем атаку на Посольство России в Киеве и призываем украинскую власть осуществить необходимые шаги, выполнить свои обязательства и гарантировать безопасность посольства", - озвучила она позицию ЕС по этому вопросу.

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Представитель Еврокомиссии Пиа Аренкилде Хансен в свою очередь напомнила позицию президента КК Жозе Манэеля Баррозу относительно ситуации в Украине, согласно которой "очень трудно прекратить огонь, важно разоружить сепаратистские группировки, остановить поставки оружия и нелегальных боевиков". "Должны быть приняты меры для деэскалации ситуации", - подчеркнула она.

Кроме того, Косьянчич напомнила, что 23 июня в Люксембурге состоится заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, где Украина будет в повестке дня. "В конце этой же недели в Брюсселе будут встречаться главы государств и правительств стран ЕС. Они также будут говорить об этой ситуации и определять, какой должна быть позиция ЕС", - сказала представитель Эштон.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовали военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Автономной Республики Крым из состава Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Через границу из РФ поставляется военная техника, вооружение и пропускаются боевики.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

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14 июня около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

В тот же день возле посольства Российской Федерации в Украине состоялась акция протеста против агрессивной политики Кремля и российской поддержки действий террористов и сепаратистов, которые приводят к гибели украинских граждан и военнослужащих.

Митингующие закидали посольство яйцами с зеленкой, побили окна и повредили автомобили посольства.

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Министерство иностранных дел Украины официально заявило, что возмущение протестующих, которые пришли под стены посольства России в Киеве на акцию против агрессивной политики Кремля, было использовано для попыток провокационных действий, которые не отвечают устоявшимся нормам дипломатических сношений и защиты дипломатических учреждений.

Министерство внутренних дел Украины открыло уголовное производство по статье "хулиганство" по факту событий под посольством РФ в Украине.