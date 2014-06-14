Меркель, Олланд и Путин обсудили ситуацию в Украине - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечает пресс-служба, разговор состоялся по инициативе европейских партнеров.

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"Лидеры трех государств продолжили обсуждение сложной ситуации в Украине, а также вопросов, связанных с оплатой Киевом задолженности за поставки российского газа и с планируемым заключением Соглашения об ассоциации Евросоюз-Украина", - говорится в сообщении.

Также лидеры стран обсудили некоторые аспекты взаимодействия по подготовке проекта резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию украинского кризиса.