Меркель, Олланд и Путин обсудили ситуацию в Украине - СМИ
18:55, 14 июня 2014Политика
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Президент России Владимир Путин обсудил в субботу по телефону с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом ситуацию в Украине, в том числе вопросы, связанные с поставками газа.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как отмечает пресс-служба, разговор состоялся по инициативе европейских партнеров.
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"Лидеры трех государств продолжили обсуждение сложной ситуации в Украине, а также вопросов, связанных с оплатой Киевом задолженности за поставки российского газа и с планируемым заключением Соглашения об ассоциации Евросоюз-Украина", - говорится в сообщении.
Также лидеры стран обсудили некоторые аспекты взаимодействия по подготовке проекта резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию украинского кризиса.
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