СМИ: на Донбассе похитили сына «правой руки» Ахметова

Об этом сообщил «ОстроВу» источник в правоохранительных органах.

Похищение произошло из здания управления ОАО «КрОЗ», расположенного в Красногоровке. Неизвестные люди в масках и камуфляже, с автоматами, забрали и увезли с собой генерального директора ОАО «КрОЗ» Реваза Джоджуа и учредителя этого предприятия Гурама Немсадзе.

Гурама Немсадзе называют «королем огнеупоров», поскольку он контролирует большую часть рынка огнеупоров Украины.

Его отец - партнер и близкий друг Рината Ахметова, Гиви Немсадзе, обвинялся в создании преступной группировки, виновной в 57 убийствах на Донбассе в 90-х годах.

Однако он был оправдан в суде благодаря представлению заместителя Генпрокурора Рината Кузьмина, который заявил, что речь в материалах дела шла не о Гиви Немсадзе, а о его, на тот момент, уже умершем брате, Гураме Немсадзе.

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