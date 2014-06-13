Фильтрационных лагерей для переселенцев не будет - омбудсман

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнула Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос российского журналиста.

«Никакая фильтрация граждан, которые будут проходить через спасательные коридоры, не предусматривается вообще. О фильтрационных лагерях речь не идет. Я подчеркиваю: речь не идет. Просто, чтобы четко было передано тем, кто смотрит ваш канал: речь идет о том, чтобы максимально спасти тех мирных жителей, которые хотят перебраться с территории, на которой сейчас, к сожалению, проходит военный конфликт, на безопасную территорию в других регионах Украины".

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"Именно таким образом сформулирован приказ президента, именно в этом его суть. Никаких других интерпретаций приказ президента не предусматривает. В связи с этим я хотела бы воспользоваться такой возможностью и еще раз дополнительно подчеркнуть: никакой фильтрации никогда не было и не будет, о фильтрационных лагерях можно забыть. Это, бесспорно, было бы нарушением прав человека и этого никогда не будет на территории демократической страны Украина", - сказала Лутковская.