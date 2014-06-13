Танки Т-64БВ, переброшенные в Снежное, есть на российских базах хранения МО - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук. ссылаясь на данные Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) "Военный баланс 2013" ("The Military Balance 2013").

Тымчук пишет, что подобные танки состояли на вооружении бригады береговой обороны ВМС Украины в Крыму. Однако, по данным ИС, все украинские танки Т-64БВ (41 единица) были выведены на материковую часть Украины.

Читайте также Танки, попавшие в Украину из России, уничтожит украинская авиацияВместе с тем танки Т-64БВ есть в России. В частности, они выведены из боевого состава российской армии, однако находятся на базах хранения МО РФ.

Напомним, вчера сообщалось о появлении в Снежном танков, сначала принятых за российские Т-72.

О пересечении границы тремя танками из РФ заявил и.о. главы МВД Арсен Аваков.

Позже во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда через границу на территорию Украины попадают танки из соседней страны.

Лидер террористов так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин в эфире российского канала подтвердил получение от России трех танков.

Активист Роман Бурко заявил, что танки Т-64БВ Россия перебрасывает на Донбасс из Крыма через Ростовскую область.